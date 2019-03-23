مراكش.. السيد عمر هلال يدعو إلى القيام بعمل عاجل وملائم للتخفيف من تأثيرات الأزمات الانسانية

هبة بريس - و م ع

دعا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال ، اليوم السبت بمراكش، المنتظم الدولي إلى القيام بعمل عاجل وملائم للتخفيف من تأثيرات الأزمات الانسانية.

وقال السيد هلال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك) التابع للمنظمة الأممية ، في افتتاح أشغال الدورة العشرين لاجتماع آلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا، والاجتماع الثالث المشترك لهذه الآلية والفرع الإقليمي الإفريقي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن “التحديات الكبيرة والحاجيات الانسانية المطروحة اليوم تتطلب من المنتظم الدولي القيام بعمل عاجل وملائم للتقليص من معاناة الملايين من الأشخاص بالعالم”.

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