بنكيران :” لم أكن راضيا عن أدائي عندما كنت استاذا “

هبة بريس - الرباط

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق ان الحركة الإسلامية في المغرب أنتجت نوعا من الخطاب الديني، إلا أن ذلك لم يصل لمجال الاستقامة الفردية، ولم يتجسد على مستوى القيام بالواجبات بإخلاص كبير حسب تعبيره.

واضاف بنكيران في كلمة القاها خلال زيارته لاحد اعضاء حزبه بتارودانت ، انه حينما كان رئيسا للحكومة وقف على أمر وجود قلة قليلة تحرص على أداء واجبها على أكمل وجه وباخلاص لافتا الى ان هذا الأمر احزنه بشكل كبير .

واردف بنكيران قائلا :”رغم المشاكل التي تواجه عددا من القطاعات، إلا أننا يمكننا تحسين الوضع بنسبة 90 في المائة إذا حرصنا على القيام بالواجبات” ، لافتا الى ان مهمة الاصتاذ هي ان ينجح التلاميذ .

واشار بمطنكيران الى انه لم يكن راضيا على أدائه حينما كان استاذا وانه يسأل الله ان يغفر له على تقصيره في مهامه .

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