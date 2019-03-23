الكاميرون ينتصر على جزر القمر ويتأهل إلى نهائيات “كان 2019”

هبة بريس - وكالات

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائيات “كان 2019” التي ستقام بمصر بعد الفوز على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت 23 مارس في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الإقصائية الثانية.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 11 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بعد المنتخب المغربي، بينما توقف منتخب جزر القمر رصيده في خمس نقاط في المركز الرابع والأخير.

وجدير بالذكر أن المنتخب المغربي فاز على نظيره الكاميروني في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا بحصة 2.1 ليضمن تأهله في صدارة مجموعة التصفيات، فيما تعادل منتخب جزر القمر مع مالاوي 2-2 في مجموع المباراتين، لكن منتخب مالاوي استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضي بهدفين.

وفيما يلي ترتيب مجموعة المنتخب الوطني (المجموعة الثانية) :

1. المغرب .. 11 نقاط (ست مباريات)

2. الكاميرون.. 11 نقاط (ست مباريات)

3. جزر القمر.. 05 نقاط (ست مباريات)

4. مالاوي .. 05 نقاط (ست مباريات)

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