بسبب اقتناء شقة فاخرة .. استقالة وزيرة العدل ببلغاريا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الاذاعة العمومية البلغارية اليوم السبت 23 مارس، أن وزيرة العدل البلغارية تسيسطكا طساتشيفا قررت الاستقالة من منصبها الحكومي .

وأوضح المصدر أن استقالة وزيرة العدل البلغارية جاءت بعد تقارير نشرتها وسائل الاعلام المحلية تشير الى شراء المعنية “شقة فاخرة في صوفيا بسعر منخفض ،وبشكل مثير للريبة”.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف قبل استقالة وزيرة العدل ،مشيرا الى أن “نائب رئيس حزب “جيرب” الحاكم ورئيس فريقها البرلماني سفيتان شيتانوف اقتنى شقة في نفس المبنى الذي اشترت فيه شقتها وزيرة العدل المستقيلة “.

و كشفت وسائل الإعلام البلغارية هذا الأسبوع ، أن شقة وزيرة العدل المستقيلة تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر مربع وبلغت قيمتها 627 يورو للمتر المربع ، بينما تبلغ قيمة الأسعار العادية في الحي نفسه 2600 يورو للمتر المربع.

وتم إجراء عمليات شراء مماثلة من قبل وزير الثقافة السابق والرئيس الحالي للجنة الثقافة البرلمانية ، وزدي رشيدوف ، ونائبة وزير الرياضة ، فانيا كولوا ،وقياديين من الحزب الحاكم .

ويجب أن يوافق البرلمان على استقالة وزيرة العدل حتى تصبح رسمية، لكن من غير المعروف ما إذا كان هذا سيحدث ،إذ في وقت سابق ، قدم وزيران آخران في الحكومة الحالية ، ترأسا وزارتي الشؤون الاجتماعية والطاقة ، استقالتهما ، لكن في كلتا الحالتين رفض البرلمان ذلك.

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