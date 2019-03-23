ودعه العثماني..رئيس الغابون يغادر المغرب في ختام مقام طبي

هبة بريس - الرباط

غادر رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، اليوم السبت المغرب، في ختام مقام طبي بالمملكة من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة.

وحضر وداع علي بونغو أونديمبا، لدى مغادرته مطار الرباط-سلا، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثمان، والي جهة الرباط- سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال، وعامل عمالة سلا عمر التويمي، والقائد المنتدب للحامية العسكرية للرباط- سلا، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وترتبط المملكة المغربية وجمهورية الغابون بعلاقات صداقة وتضامن قوية، قائمة على روابط الأخوة العميقة والتاريخية بين الشعبين وبين قائدي البلدين.

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