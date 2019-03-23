مصرع تلميذ كان متوجها لثانويته في حادثة سير بطنجة(صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي تلميذ مصرعه صباح اليوم السبت 23 مارس ،إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بعد دهسه من قبل سائق سيارة خفيفة وهو في طريقه إلى الثانوية حيث يتابع دراسته بمدينة طنجة .

وحسب شهود عيان فالهالك كان متوجها على متن دراجة هوائية إلى الثانوية التأهيلية “ابي العباس السبتي” التي يدرس فيها في مستوى الأولى باكالوريا، إلا أن سيارة كانت تسير بسرعة فائقة على مستوى مدار حي مسنانة، صدمته وأصابته بجروح خطيرة فقد على إثرها حياته قبل أن تصل سيارة الإسعاف إلى عين المكان.

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وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس ، فيما باشرت المصالح الامنية المساطر المعمول بها من اجل تحديد اسباب وظروف الحادث .

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