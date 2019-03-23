الوالي قسي لحلو يتفقد أكبر مشروع للتزود بالماء الصالح للشرب بالجهة

ضاهر محمد: مراكش

تخليدا لذكرى اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، قام السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي مرفوقا بأحمد أخشيشن رئيس الجهة و عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة بزيارة تفقدية لورش أشغال مشروع تزويد مدينة مراكش ونواحيها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد المسيرة.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الهيكلية التي ستمكن من سد حاجيات ساكنة مراكش والمدن والمراكز التابعة لأقاليم مراكش والرحامنة والحوز من هذه المادة الحيوية إلى أفق سنة 2030 وذلك بتوفير صبيب إضافي يصل إلى 2500 لتر في الثانية .وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 2.5 مليار درهم.

كما شارك في هذه الزيارة الميدانية ممثل عن البنك الإفريقي للتنمية ، الممول الرئيسي للمشروع وبعض رؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة بموضوع الماء.

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