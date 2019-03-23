خاص : وكيل برحمة يحسم الجدل بخصوص وجهته المقبلة

ادريس دحني – هبة سبور

كشف هشام الذهبي وكيل لاعب الجيش الملكي المهدي برحمة أن موكله تلقى العديد من العروض سواء داخل المغرب أو خارجه , لكنه يرفض القيام بأي خطوة الى غاية نهاية الدوري المغربي من أجل الحفاظ على تركيز اللاعب , واحتراما للعقد الذي يربطه بفريق الجيش الملكي وجماهيره التي يكن لها كل الحب والتقدير .

وأشار الذهبي في تصريحه الحصري لهبة سبور أن برحمة تلقى عرضين من الدوري الإماراتي وعرضا من الدوري القطري , كما تلقى عرضا مغري من الرجاء الرياضي .

وأكد وكيل برحمة أنه يفضل التمهل قبل القيام بأي خطوة مقبلة , بحيث سيكون لديه الوقت الكافي لدراسة جميع العروض قبل أن يختار العرض المناسب للاعب بعيدا عن الضغوطات , كما شدد على أن كل الأخبار التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيعه لعقد مبدئي مع أي فريق قبل نهاية الموسم لا أساس لها من الصحة .

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