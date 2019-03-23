وزارة الاتصال: الصحف الالكترونية تستفيد من تصاريح التصوير الذاتي

هبة بريس

أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأن الصحف الالكترونية التي استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الصحافة والنشر، والمتعلقة بالتصريح القبلي والبيانات المرتبطة به، تستفيد، بموجب المادة 35 من الباب الخاص بخدمات الصحافة الالكترونية، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من لدن المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة وقابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في المادة 35 منه، في حال تصوير بدون تصريح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت 23 مارس، أنها تعمل على تأطير قطاع الصحافة الالكترونية والخدمات المرتبطة به، وفق ما يضمنه قانون الصحافة والنشر، رغبة منها في تأهيل القطاع، بما يضمن حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني وكذا ضمان حق الصحافي في ممارسة مهنية حرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0