نشرة خاصة: زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة اليوم وغدا الأحد

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول زخات رعدية قوية محليا، وهبوب رياح قوية، يومي السبت والأحد، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم طاطا، وزاكورة، وتارودانت، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، ابتداء من السادسة من مساء اليوم السبت وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، مشيرة إلى أن هذه الزخات الرعدية ستهم أيضا إقليمي الصويرة وآسفي اليوم ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب أيضا نزول زخات معتدلة، زوال اليوم السبت، بأقاليم بوجدور، والسمارة، والعيون، فيما ستهم خلال الليلة الموالية أقاليم الجديدة، وسيدي بنور، وشيشاوة، واليوسفية.

وحسب النشرة الخاصة، فمن المتوقع هبوب رياح قوية، قد تصل سرعتها إلى ما بين 70 و 85 كلم في الساعة، اليوم وغدا، بكل من طنجة أصيلة، والفحص أنجرة، والمضيق- الفنيدق.

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