المؤسسات التعليمية بالجديدة على إيقاع زيارات ميدانية للسلطات التربوية

أحمد مصباح – الجديدة

تعيش المؤسسات التربوية بالجديدة، بأسلاكها الثلاثة (التعليم الابتدائي، الثانوي–الإعدادي والثانوي– التأهيلي) التأهيلي)، على إيقاع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للجديدة.

هذا، وخص المسؤول التربوي الإقليمي، أمس الجمعة، مؤسسات تعليمية بعاصمة دكالة، بزيارات مباغتة، تتبع من خلالها الوضع التعليمي، ووضعية تمدرس التلاميذ، وقام تشجيعهم على الإعداد الجيد لامتحانات نهاية السنة الدراسية، سيما المقبلين منهم على اجتياز الامتحانات الإشهادية.

ومن ضمن المؤسسات التي زارها المدير الإقليمي والطاقم المرافق له، أمس الجمعة، الثانوية – التأهيلية ابن خلدون، حيث حضر فعاليات أمسية شعرية نظمتها المؤسسة التربوية، بمشاركة ثلة من الأساتذة والتلاميذ، الذين تألقوا بعطاءاتهم ومواهبهم الفنية.

هذا الحفل المتميز، الذي نظمته ثانوية ابن خلدون احتفاء باليوم العالمي للشعر، والذي اختير له شعار: “الشعر روح الإنسانية وروح التسامح”، تخللته قراءات لقصائد شعرية وزجلية مختارة ومتنوعة، على إيقاع موسيقى صامتة.

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