ورزازات: تنظيم الدورة الرابعة لسباق موروكو ترايل بقصر أيت بن حدو

أحمد وزروتي: هبة بريس

تنظم جمعية أيت بنحدو للسباق على الطريق والماراطون يوم السبت 13 أبريل 2019 الدورة الرابعة للسباق الدولي Morocco Trail Ait Ben Haddou الذي يعد كموعد رياضي سنوي يجمع عشاق وهواة السباقات و التحدي بقصر أيت بن حدو بحيث ستكون الإنطلاقة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

دورة هذه السنة ستعرف تنظيم سباقين 10 كلم و 30 كلم من خلال مدار سيمنح للمشاركين فرصة الإستمتاع بأجواء تجمع بين سحر الطبيعة وعبق تاريخ قصر أيت بن حدو الوجهة السياحية التي يقصدها زوار مغاربة و أجانب كل عام وكذلك مخرجين عالميين إذ ستكون نقطة الإنطلاقة للسباقين وكذا الوصول أمام هذه المعلمة التاريخية.

من خلال الدورات الثلاث الأخيرة لموروكو ترايل أيت بن حدو عرفت مشاركة مهمة إذ كان عدد المشاركين في تزايد مع كل دورة بحضور عدائين مغاربة و أجانب بمشاركة جنسيات جديدة حسب ما أكدته اللجنة المنظمة و كما أعلنت عن فتح باب التسجيل في هذه الدورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لموروكو ترايل .

حسب اللجنة المنظمة كذلك فإن تنظيم هذا السباق الرياضي ناتج بالأساس للمساهمة في ترويج المنتوج السياحي بالمنطقة و ذلك من خلال العمل على تحفيز و تشجيع السياحة الداخلية عن طريق تثمين الموروث السوسيو ثقافي للمنطقة و كذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وفسح المجال لهم لتطوير قدراتهم في هذا الصنف الرياضي ومن المنتظر أن يشارك في هذا الموعد الرياضي عدائين وعشاق السباقات والتحدي من داخل المغرب وخارجه.

تكريسا لثقافة الإعتراف و على هامش الدورة الرابعة لسباق موروكو ترايل بقصر أيت بن حدو سيتم تكريم بعض الوجوه الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الوطني .

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