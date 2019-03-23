مدرب الاهلي المصري يصدم وليد ازارو

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية مصرية أن المدرب الاوروغواياني مارتن لاسارتي أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي المصري من أجل بيع الدولي المغربي وليد أزارو في المركاتو الصيفي القادم في حالة تلقت إدارة النادي عرض مغري من أندية أسيوية أو أوروبية.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة عانى هذا الموسم من الإصابات المتكررة جعلت أدائه يتراجع داخل رقعة الميدان ،كما فقد رسميته في الفريق لصالح اللاعب مروان محسن الذي يعتمد عليه لاسارتي كمهاجم أول للفريق.

ولعب أزارو هذا الموسم لحد الآن 14 مباراة بقميص الأهلي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين لزملائه ويرتبط بعقد مع الأهلي لغاية 30 يونيو 2021 وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 2.8 مليون يورو.

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