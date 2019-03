مدينة مراكش تحتضن دورة تكوينة لفائدة أحزاب سياسية إفريقية

هبة بريس

انطلقت أمس، الجمعة 22 مارس 2019، بمدينة مراكش، أشغال الدورة التكوينية الأولى التي ينظمها مركز African Leadership and Democracy، بشراكة مع كل من حزب المحافظين البريطاني ومؤسسة واست مينستر للديمقراطية Conservatives and Westminster Foundation for Democracy.

هذه الدورة تعرف مشاركة 8 أحزاب إفريقية من كل من مالاوي، أوغندا، أنغولا، الموزمبيق، تنزانيا، ناميبيا، نيجريا وساحل العاج، بالإضافة إلى المغرب، ممثلا في حزب الإستقلال.

ويساهم خبراء دوليون في تأطير الورشات التكوينية لهذه الدورة والتي تتمحور حول تقنيات التواصل السياسي وإدارة الحملات الإنتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز African Leadership and Democraty، الذي يرأسه رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال والمكلف بالعلاقات الدولية للحزب، هو مركز مغربي يعنى بتشجيع وتطوير قدرات الأحزاب السياسية في إفريقيا عن طريق ترسيخ قيم الديمقراطية والريادة، ومن بين أهدافه دعم الأحزاب السياسية الأفريقية المنتمية لليمين والوسط لتقوية قدراتها التواصلية والتنظيمية، توفير التحاليل والمعطيات والأبحاث حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدول القارة وأيضا توفير مجال لتشجيع تبادل التجارب بين الأحزاب السياسية الأفريقية.

