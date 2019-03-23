أكادير: اكتشاف مصنع لإعداد الماحيا وحجز أزيد من نصف طن من الخمور

أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة 22 مارس الجاري، شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 48 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور بدون رخصة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما ، حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية بحي “سيدي يوسف”، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل المشتبه فيه الرئيسي من اكتشاف مصنع سري لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، كما تم العثور داخله على كميات من نفس المسكر قدرت بنصف طن، علاوة على حجز مجموعة من الأواني والمعدات التي تستعمل في صناعته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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