غضبة ملكية تطال مسؤولي فاس

فاس – هبة بريس

فبعد التحضيرات التي دامت أزيد من أسبوع بخصوص الزيارة الملكية و التي كان مقرراً أن يقوم بها المٓلك محمد السادس لمدينة فاس يوم أمس الجمعة، فقد تأجلت حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” بسبب غضبة ملكية، يرجحها متتبعي الرأي العام للترتيبات والتحضيرات التي كانت جد ضعيفة من طرف المسؤولين .

الغاء الزيارة الملكية خلف نقاشا قويا وحادا في أوساط الشارع الفاسي منذ يوم أمس الجمعة، بين متدمر ومتفائل بعد حالة الاستنفار القصوى، والترقيعات التي باشرتها السلطات الاقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة التي تسير من طرف حزب العدالة و التنمية الذي وجد نفسه في وضعية صعبة مع ساكنة فاس بسبب التهميش و الاقصاء الذي طال العاصمة العلمية بسبب سوء التسيير حسب متتبعي الرأي العام من المجتمع المدني و الساكنة.

تأجيل الزيارة الملكية إشارة قوية عن عدم رضا المحيط الملكي، بعمليات التحضيرات والتجهيز والاصلاح وتزفيت رقع الحفر التي تطال شوارع المدينة وأحيائها ، وكذا تطهير المدينة من ركام الازبال وتحرير الملك العمومي وكهربة الشوارع وصباغة الارصفة و إصلاح أعطاب الانارة العمومية .

ليبقى السؤال مطروحا ؟ ما هو دور المسؤولين من تهميش العاصمة العلمية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0