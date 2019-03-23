بنكيران: “الله أكرمنا بتحسن الوضع المادي ودرنا السيارات”

هبة بريس - الرباط

اعترف الأمين العام السابق، لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، باستفادة قياديي حزبه بعد وصوله الى الحكومة وتموقعه بشكل جيد في الساحة السياسية الوطنية.

بنكيران، قال في حديثه أمام مناضلي الحزب باقليم تارودانت، اليوم السبت :”بمنطقة مشرع العين نواحي تارودانت أن ‘’الله سبحانه و تعالى أكرمنا، و الحالة ديالنا تحسنات”، مشيرا الى أن أعضاء الحزب لم يمتلكوا سيارات فخمة وجديدة الا بعد دخولهم لقبة البرلمان”.

وأشار بنكيران، الى جهل “البيجديين” بأبجديات السياسة، قائلا في هذا الصدد:”أعضاء الحزب غي بوهالا لكن غاديين بالنية، ماشي بحال لاخرين اللي كيعرفو خبايا للامور وغادين بالتخلويض” خسب تعبيره

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