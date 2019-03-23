الكشف عن حقيقة توقيع نهضة بركان مع نجم فيتا كلوب

هبة سبور

كشفت مصادر بركانية أن الفريق لم يوقع أي عقد مبدئي مع لاعب فيتا كلوب الكونغولي مارك ماكوسو , عكس ما تداوته بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية .

وأضافت نفس المصادر أن تواجد الرئيس المنتدب لنهضة بركان عبد المجيد مضران في الكونغو تزامنا مع مباراة المنتخب المغربي الأولمبي والكونغولي ،كان من أجل إقناع اللاعب بحمل ألوان النهضة البركانية الموسم المقبل ،ليكون بديلا للدوري البوركينابي لابا كودجو الذي توصل بعروض مغرية ،كما رفض تجديد عقده مع الفريق البرتقالي.

وإلى جانب مارك ماكوسو،فإن الفريق البركاني يسعى للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين في المركاتو الصيفي القادم من أجل التتويج بلقب كأس الكاف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0