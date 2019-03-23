رئيس كازاخستان يطلق اسم رئيسها الأول على عاصمة البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، اليوم السبت، أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف أصدر مرسوما بتغيير اسم عاصمة البلاد “أستانا” لتصبح “نور سلطان”، على اسم رئيس البلاد، الذي أعلن تنحيه يوم الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ، بعد أن حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.

ونص القرار حسب بيان رئاسة الجمهورية، ” أقرر إعادة تسمية مدينة أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان ليصبح أسمها نور سلطان”.

وكان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن يوم الأمس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارا من يوم 20 من شهر مارس الجاري، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكايف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020.

وشغل نزاربايف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عاما تقريبا — منذ 24 أبريل 1990، عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي ديسمبر 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة. وعمل نزارباييف سابقًا كرئيس لمجلس وزراء الجمهورية مدة خمس سنوات، ومن عام 1989 إلى عام 1991 ، كان الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان.

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