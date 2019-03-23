رئيس الرجاء يجتمع بالإلترات

هبة سبور

كشفت مصادر خاصة أن رئيس نادي الرجاء البيضاوي جواد الزيات، اجتمع بممثلي الألترات الرجاوية وبعض الجمعيات المحبة للنادي الأخضر بمقر النادي بالوازيس، حيث تطرق فيه الأطراف إلى تقييم الحصيلة منذ بداية الموسم إلى الآن، والمشاكل التي يعيشها الرجاء البيضاوي.

وأضافت المصادر أن الالترات الرجاوية طالبت من الزيات بضرورة انهاء الموسم الحالي ضمن المراكز الأولى المؤهلة للمنافسات الإفريقية، وبجلب لاعبين خلال المركاتو الصيفي المقبل، خصوصا وأنه يعاني من نقص في التركيبة البشرية.

يشار إلى أن نادي الرجاء البيضاوي سيواجه نهاية الشهر الجاري نادي الترجي التونسي برسم كأس السوبر الإفريقي بالدوحة القطرية.

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