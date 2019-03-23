بتعليمات ملكية .. إرسال مساعدة انسانية عاجلة إلى ضحايا اعصار “إيداي” بالموزمبيق

هبة بريس

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أرسلت المملكة المغربية مساعدة انسانية عاجلة لضحايا إعصار “إيداي”، الذي ضرب جمهورية الموزمبيق يومي 14 و15 مارس 2019، مخلفا خسائر بشرية ومادية هامة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن القوات المسلحة الملكية ستؤمن عملية إيصال هذه المساعدة الانسانية البالغة 39 طنا، والتي تشمل بالخصوص خياما، وأغطية، ومواد غذائية أساسية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تأتي تلبية لنداء المساعدة الدولية الذي وجهته السلطات الموزمبيقية، مضيفا أنها تعبر عن التضامن الدائم للمملكة المغربية مع ساكنة هذا البلد الافريقي المنكوب جراء كارثة طبيعية حادة.

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