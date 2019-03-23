الاتحاد الارجنتيني يحسم الجدل بخصوص مشاركة ميسي أمام المغرب

هبة سبور

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكُرة القدم، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أن اللاعبين ليونيل ميسي و غونزالو مارتينيز سيغيبان عن مباراة المغرب يوم 26 مارس على بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في مُباراتهم الودية يوم أمس ضد فنزويلا والتي إنتهت بهزيمة أصدقاء ميسي بثلاثية.

ولعب ميسي كرسمي في هذه المباراة التي أقيمت على على أرضية ملعب “الواندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد وهي المباراة الأولى للبرغوت مع الأرجنتين منذ مونديال روسيا .

وسيواجه الأسود منتخب التانغو وهو محروم من 4 لاعبين أساسيين ويتعلق الأمر ب نيكولاس أوتامنيدي ،ليونيل ميسي، غونزالو مارتينيز،ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنخيل دي ماريا.

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