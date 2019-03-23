رئيس حزب يحرق القرآن احتجاجاً أمام مبنى البرلمان في الدنمارك

هبة بريس - وكالات

أقدم رئيس حزب “تشديد الاتجاه” الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، على حر. ق نسخ من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول، أن مسلمين في الدانمارك، أدوا صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تنديدهم بمجز. ر ة المسجدين في نيوزيلندا.

وأوضحت أن القائمين على فعالية الصلاة حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة، إلا أن المجموعة اليمينية حاولت عرقلت الصلاة من خلال إحداث ضجيج بواسطة أبواق هوائية.

كما حاول رئيس حزب تشديد الاتجاه، المعادي للمسلمين والمهاجرين، راسموس بالودان، استفزاز المصلين من خلال حر. ق نسخ من القرآن الكريم.

وذكرت الأناضول، أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري اليميني المتطرف، مارتن هنريكسن، حاول أيضا استفزاز المسلمين المتجمعين أمام البرلمان.

وأضاف أن هنريكسن، تجول في الساحة المخصصة للصلاة وتحر. ش لفظياً بالمجتمعين.

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