بعد إيقافها.. شيرين تنهار باكية وتستنجد بالرئيس المصري

هبة بريس - وكالات

انهارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب من البكاء، واستنجدت بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أوقفتها نقابة المهن الموسيقية عن العمل داخل البلاد، بسبب بلاغ يتهمها بنشر أخبار كاذبة.

وكان محام قدم بلاغا ضد المطربة (38 عاما) قال فيه إنها “اعتادت في جميع المحافل والمهرجانات والحفلات الخارجية التطاول على مصر”.

وأوضح المحامي سمير صبري، في بيان على صفحته بفيسبوك، أنه أرفق أسطوانة مدمجة مع بلاغه تؤكد ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل غنائي في البحرين.

وكانت صحف ووسائل إعلام محلية نقلت عن المطربة قولها، خلال حفل في البحرين، إنها الآن تستطيع الكلام بحرية، حيث أن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، وهو ما اعترفت به المطربة أثناء مداخلة هاتفية لها مع أحد برامج التوك شو المصرية.

لكنها أشارت إلى أنها لم تكن تقصد حرية التعبير، بل تقصد شخصيات تتربص بها، وتقتطع أقوالها من سياقها.

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