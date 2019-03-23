طقس السبت .. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية شمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، والسفوح الجنوبية -الشرقية والسهول الواقعة جنوب الرباط، ومن المحتمل أن تكون مهمة فوق المرتفعات والمناطق الوسطى.

كما ستلاحظ تساقطات ثلجية محتملة فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

وستكون السماء غائمة بباقي مناطق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية محتملة بالسهول الشمالية، مع زوابع رملية ستهم محليا شمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية -الشرقية.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية شرقية بمنطقة طنجة، ومن الجنوب بالمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن الشمال أو الغرب بباقي جهات الأقاليم الجنوبية وشرقية إلى متقلبة الاتجاه في باقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والجنوب- الشرقي، ومنطقة طنجة والسهول، وستكون ما بين 15 و20 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و28 درجة بالسايس، والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بالسهول الشمالية وسوس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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