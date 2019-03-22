مهرجان “فيكام” يتجدد.. برنامج غني يجمع صانعي ومحبي سينما التحريك بمكناس

ربيع بلهواري/ خالد العروسي

تجدد يوم الجمعة موعد محبي وصانعي سينما التحريك من مختلف أقطار العالم بمدينة مكناس هذه السنة، في الدورة الثامنة عشر للمهرجان الدولي لسينما التحريك وذلك بحضور عدة فعاليات مهتمة.

وتعرف هذه الدورة من المهرجان الذي ترعاه مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، برنامجا غنيا، من خلال عرض وتقديم أجود أفلام سينما التحريك العالمية، حسب ما كشفته اللجنة المنظمة وإدارة المهرجان والتي ستحضرها إسبانيا كضيف شرف، وتشهد كذلك فعالياتها حضور شخصيات وازنة في عالم أفلام “الآنيمشن”، من بينها ألبرتو فاسكيز، الذي ترك انطباعا إيجابيا كبيرا بفيلمه “بسيكونوتاس”، وكارولينا لوبيز، مديرة مهرجان سينما التحريك الدولي لكاتالونيا (أنيماك)، وإيميليو دي لا روزا، منتج ومخرج أفلام سينما التحريك.

وعلى غرار الدورات الماضية، تعرف فعاليات هذا المهرجان الدولي، عرض أفلام حصرية وتنظيم عروض وورشات تكوينية للطلبة المغاربة، إضافة إلى عقد ندوات يؤطرها مهنيون ومخرجون عالميون بارزون في مجال سينما التحريك.

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