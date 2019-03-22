بركان.. الأمن يوقف شخصا يتاجر في السجائر المهربة

هبة بريس ـ وجدة

تمكنت مصالح المنطقة الاقليمية لأمن بركان مساء اليوم الجمعة 22 مارس الجاري من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية يبلغ 33 سنة من العمر متلبسا بالحيازة والاتجار في السجائر المهربة باستعمال ناقلة ذات محرك.

عملية الايقاف جاءت على إثر معلومات دقيقة أسفرت في عملية أمنية محكمة عن ضبط المشتبه به على مستوى حي خبير متن سيارة التي مكنت إجراءات التفتيش بها وبمنزله عن حجز 3650 علبة سجائر مختلفة الانواع، و4000 غراما من المعسل، و240 وحدة من المعسل نوع الفاخر، و1800 قرص من فحم النرجيلة، فضلا عن مبلغ مالي يقدر ب10100 درهم يشتبه في كونه من عائدات المبيعات المحظورة وهاتف نقال.

الموقوف تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تبقى التحريات متواصلة للكشف عن امتدادات هذه القضية وتوقيف بقية المتورطين.

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