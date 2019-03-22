شركة سنطرال دانون تعلن عودتها للمنافسة بمنتوجات مختلفة

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

هبة بريس – القسم الاقتصادي

أعلنت شركة سنطرال دانون، على أن عام 2019 سيكون عام الابتكار والتجديد بالنسبة لـ دانون المغرب، حيث تستعد الأخيرة لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة والتي سيتم الإعلان عليها، في المستقبل القريب.

وأوضحت الشركة عبر بلاغ صحفي على أن هذا التجديد يستجي للانتظارات الكبيرة للمستهلكين، من خلال تناول الطعام الصحي و إعادة إحياء الصلة بالطبيعة التي تعد مصدر المنتجات.

وزاد البلاغ على أنه و”استجابة لهذا الانتظار، تعزز دانون التزامها بالطبيعة عن طريق تقديم الياغورت للمستهلكين بوصفات طبيعية، بدون مواد حافظة وقائمة على أساس الفواكه الطبيعية، وكل ذلك مصحوب بتصميم جديد مصقول وأكثر حداثة. والهدف هو تجربة جديدة في إخراج العبوة من خلال مادة جديدة للطباعة، لمسة حداثية وشكل وعاء جديد يؤكد الوصفة الطبيعية، بدون مواد حافظة وعلى أساس الفواكه الطبيعية“.

واسترسلت الشركة في بلاغ لها أنه، سيتم إطلاق مجموعة واسعة من النكهات الطبيعية الجديدة، استجابة لكل الأذواق، حيث وبالنسبة إلى ياغورت أصيل، بالإضافة إلى نكهتي الفانيليا والموز المتواجدتين بالأسواق منذ سنين، أضيفت نكهة جديدة حاليا بالإجاص. وبالنسبة إلى الياغوت فيلوتي، بالإضافة إلى النكهات الثلاث المتواجدة: الفراولة، الفستق والمانجو، أضيفت إليها نكهة جديدة، لذة الفواكه.

دائمًا فيما يتعلق بالجديد، أضاف البلاغ، أن هناك ولأول مرة تواجد ياغورت دانون بالحبوب مع دقيق الشوفان من جهة والخوخ من جهة أخرى. كما تم طرح وصفة جديدة طبيعية بالسكر تتعلق بمنتوج ”جوكي“، كما تستقبل الرفوف جوكي بالليمون لأول مرة.

وبالنسبة للسعر أفادت الشركة، على الأخير سيظل ثابتا بدون تغيير بالنسبة للمستهلكين: 2 دراهم لـ أصيل، دانون فيلوتي، دانون بالقمح الكامل. وبالنسبة لـ جوكي، فالسعر كذلك لن يطرأ عليه أي تغيير: 2.5 درهم.

واسترسلت الشركة التي ترغب بالعودة للساحة ا بأن جارية بقوة، بأن ياغورت دانون عبارة عن وصفة طبيعية، بدون مواد حافظة وعلى أساس الفواكه الطبيعية، مسار البحث والتطوير الخاص بالعلامة من أجل استجابة ملموسة للتوقعات الجديدة للمستهلكين المغاربة.

وزادت الشركة بالقول :”بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الياغورت، والمتواجدة في المغرب منذ أكثر من 65 سنة، تحتل دانون مكان الصدارة في مجال البحث والتطوير في مجال منتجات الحليب. حيث موارده وشغفه تجعل منه الفاعل الرئيسي فيما يخص البحث والتطوير لمنتجات الحليب، وخاصة في مجال إنتاج الياغورت حيث كان دائما هو الرائد“.

واعتبرت الشركة على أن ”مجال البحث والتطوير الذي تقوده دانون قد ساهم فعليا في تحقيق تقدم كبير، ليس فقط في إنتاج الياغورت ولكن أيضًا في مجال زراعة مكونات الياغورت الأساسية كما يتضح من خلال اقتراح هذه الابتكارات الجديدة من الياغورت بالوصفات الطبيعية ، بدون مواد حافظة، وعلى أساس الفواكه الطبيعية“.

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