تحقيق يكشف من وراء حذف العديد من الصفحات الفيسبوكية المغربية

هبة بريس ـ رضى سعيد

تفاجأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالمغرب، خلال اليومين الأخيرين، باختفاء صفحات “فيسبوكية” كبرى دون سبب أو سبق انذار.

اختفاء الصفحات المذكورة، ربطه عدد من النشطاء، بالصراعات والحرب الباردة القائمة بين الأحزاب والسياسيين خلال الفترة الأخيرة، بسبب بروز عدد من التطورات والأحداث المثيرة للجدل.

وفي هذا الصدد، أفاد صاحب أحد الصفحات “الفيسبوكية” الكبرى ، في حديث مع هبة بريس، أن اختفاء صفحته لا علاقة له بالاشاعات المروج لها، مشيرة الى أن “مارك” شخص ذكي ولا يمكنه حذف صفحة أو حساب شخصي لأسباب سياسية “تافهة” على حد تعبيره.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تواصل مع ادارة “فيسبوك” وتبين أن سبب اختفاء الصفحات المذكورة يعود الى اكتشاف عدد من الاشخاص ل”ثغرة تقنية” يتم استغلالها للتبليغ عن الصفحات وحذفها

وتابع المتحدث ذاته، أن ادارة “الفيسبوك” وعدت أصحاب الصفحات المذكورة بالعمل على إصلاح وحل “الثغرة المشكل”، مع امكانية اعادة جميع الصفحات المحذوفة والمختفية.

وسبق للفايسبوك ان حذف العديد من الصفحات سابقا لسبب من الاسباب وخصوصا لعدم احترام قوانين النشر عليه ومن بين هذه الصفحات فقد سبق للفايسبوك ان حذف صفحة هبة بريس مارس سنة2017 والت كانت تحتوي على 6 مليون متابع .

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