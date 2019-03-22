عودة 4 جنود إيرانيين مختطفين في باكستان إلى بلادهم

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، بعودة أربعة من حراس الحدود الإيرانيين المفرج عنهم من قبل عناصر ” جيش العدل” في باكستان إلى وطنهم.

وأوضحت الوكالة أن مجموعة المفرج عنهم هي الثانية التي تم اختطافهم في أكتوبر الماضي من وحدة ميرجاوة الحدودية، “وذلك بجهود القوات الأمنية والاستخباراتية والسياسية”

ووفقا لبيان الحرس الثوري، فإنه “برغم المطالب اللامنطقية وغير المعقولة للزمرة الإرهابية في البداية إلا أننا تمكنا، وبسبب اقترابنا من مقرهم الرئيسي والإجراءات التنسيقية التي اتخذت، من تحرير حراس الحدود وكذلك المشاورات مع الجانب الباكستاني حيث تم في المرحلة الأولى الإفراج عن خمسة من حراس الحدود وفي هذه المرحلة كما أقدموا على إطلاق سراح 4 آخرين وسنواصل جهودنا لتحرير حارسي الحدود المتبقيين ومن المتيقن أنهما سيعودان أيضا إلى أحضان الوطن”.

و”جيش العدل” جماعة إيرانية معارضة مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان، تأسست عام 2012

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