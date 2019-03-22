ملف المهداوي .. حديث عن تسييس للمحاكمة ومذكرة بحث “دولية ” تشعل الجلسة

هبة بريس ـ الرباط

غضب حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، بسبب ما اعتبره “تناقضا ” تضمنه تعليل الحكم الإبتدائي، بخصوص مذكرة البحث “الدولية” التي قال الحكم أن السلطات المغربية قد تقدمت بها ضد المدعو إبراهيم البوعزاتي.

واحتج حميد المهداوي بشان الحديث عن “مذكرة بحث دولية ” في حق البوعزاتي بينما وثائق الملف الذي قدمته النيابة العامة تشير فقط إلى مذكرة بحث وطنية. حسب قوله.

واعتبر المهداوي أن ما حصل كذب على الملك الذي تنطق بإسمه الأحكام، قبل ان يضف الوضع بالخطير والذي على اثره رمي في السجن بسبب هذا الحكم الذي تضمن الكذب”.

وفي شق اخر تدخل المحامي محمد المسعودي، عضو دفاع معتقلي حراك الريف وحميد المهداوي النيابة العامة والمحكمة، بكونها “هي من سيّست محاكمة المهداوي والزفزافي وباقي المعتقلين”.

وقال المسعودي، أن “النيابة العامة والمحكمة هما من أقحما “حركة 18 شتنبر” التي قالوا أنها إنفصالية، في حين أن المكالمة التي نسبت للبوعزاتي والمهداوي والتي تعتمدها النيابة العامة كوسيلة للإثبات، لم تذكر فيها هذه الحركة لا من قريب ولا من بعيد”.

وحضر أحمد رضى بنشمسي، المسؤول في منظمة “هيومن رايتس واتش”، وإيريك دانييل، مدير ذات المنظمة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خلال جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف” وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، اليوم الجمعة.

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