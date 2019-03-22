باريس تستدعي القائم بالاعمال الاسرائيلي للاحتجاج

نُشر بتاريخ :  2019-03-22 - 16:14
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هبة بريس - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس بعد “اقتحام” قوات أمنية إسرائيلية الخميس المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة لإلغاء معرض لجمعية نسائية، في حدث وصفته بأنه “خطير وغير مقبول”.

وقالت الوزارة في بيان إن “مثل هذه الأعمال تمثل تهجماً خطيراً وغير مقبول على عمل شبكتنا الثقافية في القدس. استُدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس حول هذا الأمر هذا اليوم للوقوف على الوضع”.

وأكد البيان، في إشارة إلى الفعالية الثقافية مع نساء فلسطينيات التي ألغتها القوات الإسرائيلية، أن “فرنسا تعتزم الحفاظ على وتطوير العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد التي تربطها بالمجتمع المدني الفلسطيني”.

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