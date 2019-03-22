تارودانت: توقيع اتفاقية شراكة تستهدف النهوض بالتعليم الأولي بالإقليم‎

محمد ضباش - هبة بريس

في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم صباح اليوم الخميس 21 مارس 2019 ببهو عمالة تارودانت، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتارودانت ممثلة برئيسها عامل الإقليم السيد الحسين أمزال، وبين مؤسسة زاكورة ممثلة بالسيدة غيثة القادري مديرة عامة مكلفة بالتنمية والشراكات بالمؤسسة، وذلك بهدف العمل على الارتقاء بجودة التعليم الأولي بعدد من الجماعات بالإقليم، عبر تأهيل وتجهيز وتسيير أربعين وحدة مدرسية للتعليم الأولي تستهدف منح مئات الأطفال أسس تربوية ما قبل مدرسية سليمة لمستقبل أفضل .

وتوزعت الوحدات المدرسية للتعليم الأولي الأربعين التي تمت الموافقة على إحداثها من طرف اللجنة التقنية لهذا المشروع، والمكونة من مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وقسم العمل الاجتماعي بعمالة تارودانت ومؤسسة زاكورة، على 23 جماعة ترابية مستفيدة تنتمي إلى 6 دوائر هي (تارودانت بمشروعين، أولاد تايمة ب 11 مشروعا، أولاد برحيل ب 11 مشروعا، تالوين ب 3، إغرم ب 3 و سيدي موسى الحمري ب 10 مشاريع)، في حين بلغ مجموع ميزانية تأهيل وتجهيز الوحدات المعنية نحو 289 مليون سنتيم، فيما بلغت مجموع ميزانية تسيرها لمدة سنتين نحو 880 مليون سنتيم.

هذا وتشهد مختلف دوائر إقليم تارودانت لقاءات تواصلية مكثفة منذ أسابيع بحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني بالإضافة إلى مسؤولين تربويين من المديرية الإقليمية للتعليم من أجل تطوير وتنمية التعليم الأولي بمختلف مناطق الإقليم، وإعطائه العناية اللازمة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار .

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