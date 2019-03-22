جهة الرباط سلا القنيطرة تنعش ميزانية الأندية بمليار سنتيم

هبة سبور

كشفين مصادر خاصة أن جهة الرباط سلا القنيطرة قررت الإفراج عن مليار سنتيم كمنحة لدعم أندية كرة القدم المنتمية إلى حدودها الترابية، خلال اجتماع للجنة مشتركة تضم أعضاء المجلس وممثلين عن جامعة الكرة ووزارة الشباب والرياضة برسم الموسم الرياضي 2018/ 2019، بداية الأسبوع الجاري، بمقر مجلس الجهة بالعاصمة الإدارية للمملكة , حيث ستضخ الجهة مبلغ الدعم في الحساب البنكي للجامعة في الساعات المقبلة , على أن تتكلف ستتكلف الجامعة بضخها في حسابات الأندية المعنية.

ويبلغ عدد الاندية المعنية بالدعم المالي حوالي 97 فريقا ينتمي لمختلف الأقسام، حيث ستستفيد اندية القسم الأول من حوالي 125 مليون سنتيم بينما ستتحصل اندية القسم الثاني على 110 مليون سنتيم فيما سيحصل أزيد من 70 ناديا يمارسون بالأقسام الدنيا على أقل من 10 الاف درهم للنادي.

نفس الجهة خصصت ما قيمته 90 مليون سنتيم لأندية أقسام الهواة وفرق العصبة، حيث تم تخصيص 30 مليون سنتيم لكل نادي منتمي إلى القسم الوطني هواة، أما القسم الأول هواة تم تخصيص لها 15 مليون سنتيم، وبالنسبة للقسم الثاني هواة فستحصل على مبلغ 10 مليون سنتيم، بينما تتحصل أندية القسم الأول للعصبة 9 ملايين سنتيم، والقسم الثاني للعصبة ثمانية ملايين، والقسم الثالث 7 ملايين سنتيم واندية كرة القدم داخل القاعة ستتسلم حوالي 5 ملايين سنتيم.

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