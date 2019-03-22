وجدة.. إجتماع موسع حول الحركة التجارية وتفعيل المقترحات لتجاوز الركود الاقتصادي‎

هبة بريس : أحمد المساعد

أنعقد صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجاري بمقر ولاية جهة الشرق لقاءا موسعا حول الحركة التجارية بوجدة، عناصر التشخيص ومقترحات لتجاوز الركود التجاري، بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد وعمر حجيرة رئيس جماعة وجدة ورئيس المركز الجهوي للاستثمار ومدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق ورؤساء المصالح والجمعيات التجارية والمهنية .

وقدم عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام بولاية جهة الشرق عرضا حول الاكراهات البنيوية من البعد عن الأقطاب الإقتصادية الوطنية و إغلاق الحدود وتدني القدرة الشرائية، معززا بإحصائيات دقيقة حول واقع التجارة بالمدينة من خلال التشخيص عبر إحداث لجنة التتبع وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات التجارية حيث عقدت 13 إجتماعا وجلسة عمل والقيام بزيارات ميدانية شملت 18 سوقا ومركبا تجاريا، حيث مدينة وجدة تتوفر على 7238 محل تجاري وحوالي 16050 تاجر مع مستخدميه ، منها 5443 محل تجاري مفتوح(75%) و 1795 محل تجاري مغلق( 25%) موزعة العرض التجاري بين 47% أثواب وملابس، 30% خضر وفواكه ومواد غذائية، 9% أواني وأثاث منزلية وأجهزة إلكترونية و 9% مختلفات.

كما تطرق في عرضه حول المقترحات لتجاوز الركود التجاري، كالاهتمام بالمدينة القديمة من خلال إعداد برنامج إعادة تأهيله في إطار الورش الوطني لإعادة الإعتبار للمدن القديمة، تأهيل الأسواق تعزيز جاذبيتها من خلال استكمال المجهودات المبذولة، النهوض بالتعمير التجاري مع ضرورة استحضار المبادرات الخاصة، تعزيز الأمن والسلامة بالأسواق والمركبات، وضع نظام جبائي تفضيلي ومعالجة نظام الفاتورة، تنظيم المعارض داخل الأسواق والمركبات التجارية وتعزيز العروض مع تقريب العرض مع الطلب( أيام تجارية، تخفيض الاثمنة وتنشيط الأسواق)، محاربة التجارة الغير منظمة وتنظيم الأسواق مع تعزيز الولوجية والحد من التجارة الموسمية، إحداث مراكز الشراء وخلق التعاونيات التجارية، دعم وتشجيع السياحة عبر التظاهرات الرياضية والثقافية، دعم الإستثمار العمومي، دعم النقل الجوي وتخفيض تعريفة الطريق السيار، تشجيع التجارة الليلية من خلال تعزيز التدابير المواكبة بالأمن والنقل الحضري، خلق رواج بالطوابق العلوية للأسواق( خلق مشتل للصناعة التقليدية بالطابق العلوي لسوق طنجة، خلق فضاءات للتنشيط)، التكوين ودعم القدرات، إحداث صندوق لدعم التجار وإمكانية خلق صندوق ذو طابع جهوي، تشجيع التجارة الرقمية عبر خلق منصات إلكترونية للتسويق.

مجمل تدخلات التجار والمهنيون رحبوا بالحلول العملية مع استعدادهم التعجيل بها عبر خلق لجنة للتنزيل وفق الأولويات ، وكذا مقترح خلق مرائب إضافية لركون سيارات القاصدين للأسواق، كما ثمن عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة للمقترحات المقدمة واستعداده للانخراط في تفعيله وكذا منع المعارض إلا في الأسواق ، كما منح عمرة لأحد قيدومي التجار.

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