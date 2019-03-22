طعن كاهن في كنيسة بمونتريال الكندية

نُشر بتاريخ :  2019-03-22 - 15:15
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية أن رجلا مسلحا بسكين هاجم كاهنا خلال أدائه قداسا في كنيسة كاثوليكية بالمدينة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الكاهن تعرض للطعن، وألقت قوات الأمن القبض على المهاجم.

وأكدت الشرطة أن المهاجم اقترب من الكاهن كلود غرو ووقف خلف ظهره أثناء القداس في كنيسة القديس يوسف التاريخية وأصاب رجل الدين بجروح طفيفة.

وألقى أفراد الأمن القبض على المعتدي وسيستجوبه محققون في وقت لاحق من اليوم، فيما تم نقل الكاهن المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج المطلوب.

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