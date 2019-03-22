المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام نظيره المالاوي

ادريس دحني - هبة بريس

اكتفى المنتخب الوطني المغربي بالتعادل السلبي أمام مظيفه مالاوي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “بينغو”، لحساب فعاليات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الاقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.

المدرب هيرفي رونار فضل الدخول بتشكيلة جديدة مغايرة للتي لعب بها التصفيات , وذلك من أجل اعطاء الفرصة للأسماء الأخرى لإبراز مؤهلاتها واراحة الاسماء الرسمية قبل المباراة الودية أمام الأرجنتين الثلاثاء القادم .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي والذي استحوذ على الكرة بنسبة 60 في المئة لكن دون أن يستطيع فك شيفرة دفاع المنتخب الملاوي والذي حاول بدوره استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق نتيجة ايجابية ينهي بها التصفيات , لكن دون أن يتمكن من أن يقلق راحة الحارس المحمدي .

الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه كثيرا حيث تميز بسيطرة للمنتخب المغربي مع تسجيل 3 فرص سانحة للتسجيل عن طريق البديل اسماعيل الحداد , والعليوي الذي منعه القائم من تسجيل هدف رائع في مناسبتين في الدقيقة 80 و 90 من ضربتي خطأ مباشرتين , لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي .

وكان المنتخب الوطني المغربي قد ضمن التأهل في الجولة الماضية بعد الفوز على الكاميرون , وبهذه النتيجة رفع ابناء هيرفي رونار رصيدهم للنقطة 11 في الصف الأول فيما رفع مالاوي رصيده للنقطة الخامسة .

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