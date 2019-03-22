بنعتيق: “الكفاءات المغربية المقيمة ببلجيكا ساهمت بشكل كبير في تنمية هذه الدولة”

هبة بريس

أكد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، على أن الكفاءات المغربية المقيمة ببلجيكا ساهمت بدور كبير في تنمية وتطور هذه الدولة.

بنعتيق، أفاد في كلمته بالمنتدى المغربي البلجيكي، المنظم اليوم الجمعة، بالرباط، تحت شعار “شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات”، أن المهاجرين المغاربة المقيمين ببلجيكا يصل عددهم ل700الف شخص، ويضمون طاقات وكفاءات مهمة تساهم في تقدم هذه الدولة.

وأضاف الوزير، أن المنتدى في دورته الأولى فرصة لفائدة الكفاءات المغربية المقيمة ببلجيكا من أجل نقل خبرتها إلى أرض الوطن، كما يعد مبادرة لتعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا.

وتطرق بنعتيق، خلال ذات المناسبة، الى إشكالية الهجرة، مشيرا الى سياسة المغرب في التعامل مع الظاهرة، ومشددا على أن هناك وعي مشترك بين عدد من الدول لمواجهتها.

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