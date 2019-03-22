أوكرانيا..إحباط عملية إرهابية ب”ميترو” الأنفاق

هبة بريس - وكالات

أكد جهاز الأمن الأوكراني “إس بي أو”، اليوم الجمعة، أنه تمكن من إحباط “عمل إرهابي ” كان يستهدف مترو الأنفاق بمدينة خاركيف ،الواقعة شرق البلاد.

وأوضح المصدر أن “جهازا أمنيا خارجيا جند مواطنا أوكرانيا للقيام بعمل إرهابي من خلال وضع متفجرات في إحدى محطات ميترو الأنفاق بمدينة خاركيف” ،الواقعة شرق أوكرانيا ،مشيرا الى أنه “كان بالإمكان تفعيل المتفجرات عبر استعمال الهاتف المحمول ،وأن الشخص المشبوه كان سيحصل نظير فعله الإجرامي على نحو 15 ألف دولار”.

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن الأوكراني “صادر جهاز متفجر حقيقي من ذاكرة تخزين مؤقت واستبداله بدمية”.

وقال الأمن الأوكراني إنه اعتقل المتهم في الوقت المناسب للحيلولة دون وقوع الاعتداء، معتبرا أن الهدف من هذه العملية هو” زعزعة الاستقرار وإيقاع الكثير من الضحايا عشية الانتخابات الرئاسية”،التي ستجري يوم 31 من مارس الجاري “.

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