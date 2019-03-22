الجزائر.. تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة بوتفليقة للأسبوع الخامس على التوالي

نُشر بتاريخ :  2019-03-22 - 13:04
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هبة بريس - وكالات

احتشد الآلاف من الجزائريين للجمعة الخامسة على التوالي وسط العاصمة للمطالبة “باستقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة فورا”.

ورغم الأمطار الغزيرة، قام المتظاهرون بالتلويح بالأعلام الجزائرية ورفع شعارات تدعو الرئيس للرحيل.

واستبقت السلطات انطلاق التظاهرات بوقف وسائل النقل العمومية، وأعلنت خطوط السكك الحديدية توقفا مؤقتا، كما أوصدت محطات المترو في العاصمة أبوابها أمام الركاب، بالإضافة لحافلات النقل العمومي.

ومن المتوقع أن تتسع الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، وتتواصل منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة لتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

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