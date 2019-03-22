هاني شاكر: قرار وقف شيرين جاء نتيجة الشكاوى الكثيرة

هبة بريس - وكالات

قال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، تعقيبا على قرار وقف شيرين عن الغناء والتحقيق معها، إن القرار جاء نتيجة للشكاوى الكثيرة، بالإضافة لحالة الجدل الواسعة التي سببتها.

وأشار شاكر إلى أن هذا الأمر تطلب أن نستدعي شيرين للتحقيق معها، ونعرف رأيها فيما حدث، وسنقوم بجلب شريط من الحفلة للتأكد من صحة الكلام الذي قالته، رغم أن أكثر من شخص اتصلوا بي وأكدوا ما قالته.

وأضاف هاني شاكر مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، أن “ما قالته شيرين سواء كان مزاح أو جد فهو خطأ كبير، وليس كل الكلام يقال لأن مصر ليست صغيرة”.

ووجه هاني شاكر كلامه لشيرين قائلا: “أنت فنانة كبيرة تمثلي الشعب المصري العظيم العريق، وأي كلمة تقوليها فهي محسوبة لكي. وكشف شاكر خلال حديثه أن آخر مرة استدعى فيها الفنانة شيرين في النقابة كانت بعد أزمة حفلة رأس السنة، مؤكدا أنه ترجاها أكثر من مرة لتبتعد عن المزاح، لأنه لا يفهم بشكل صحيح، وطلب منها الغناء فقط”.

وأضاف شاكر أنه “لا يفهم الحالة التي تنتاب شيرين أثناء صعودها على المسرح للغناء، مؤكدا أنه من الذكاء حينما نجد أن المزاح يسبب مشاكل لا بد من عدم تكراره”، مضيفا أن هذه المرة الخطأ كبير والكلام الذي قيل لا يجوز، وغير مسموح به، ومصر لا تسجن من يقول رأيه.

وتعجب من أفعال شيرين قائلا: أنا لا أفهم لماذا تضعنا في موقف مثل هذا؟، وهي الآن موقوفة عن الغناء، وتم تحويلها للتحقيق معها يوم الأربعاء القادم.

وجاء توقيف المطربة المصرية، بسبب ما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين، وصرحت أثناء ذلك الحفل: “أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.

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