مشجعو الحسنية يذوبون خلافاتهم ويستعدون لمقابلة الزمالك

أحمد وزروتي: هبة بريس

التأمت الفعاليات الأساسية في الإيلترا إيمازيغن والمشكلة لجمهور حسنية أكادير مساء أمس الخميس 22مارس 2019 للتداول في المشاكل التي تعيشها الإلترا و تحديد المهام والمسؤوليات، ورأب الصدع الذي بدأ ينخر مكوناتها وأساساتها.

واجتمع كل من الطقطوقة الزعيم الروحي لمشجعي حسنية أكادير بمايستروات المشجعين الذيب و أمين ” كابو” لوضع خطة عمل لزيادة في الوهج الذي تعرفه مدرجات ملعب أدرار خصوصا وأن حسنية أكادير مقبلة على مقابلة ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية ذهابا بملعب أدرار يوم 7 أبريل.

وبهذا اللقاء، تكون المياه قد عادت لمجاريها بين مكونات الجمهور الحسني، مما يبشر بانطلاقة حماسية بدءا ن مقابلة يوم الأربعاء القادم ضد الكوكب المراكشي.

هذا وتستعد الفعاليات الأكاديرية مند الآن لحجز تذكرة الطائرة لمرافقة فريق الحسنية في مقابلة الإياب والتي ستجرى ضد فريق الزمالك المصري يوم 14 أبريل.

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