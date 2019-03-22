الاتحاد الجمايكي يتحرك لضم المغربي اسامة اشلي

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية أن الإتحاد الجمايكي لكرة القدم يراقب عن كتب وضعية اللاعب ذو الأصول المغربية أسامة أشلي تمهيدا لضمه في الفترة المقبلة للمنتخب الجمايكي وقطع الطريق أمام الجامعة الملكية المغربية والإتحاد الإنجليزي .

ويعتبر أشلي ” من اب جمايكي وام مغربية ” من المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي ،بعدما بصم على أداء رائع هذا الموسم مع جميع الفئات السنية لنادي ويمبلدون الممارس في الدرجة الثالثة الإنجليزية .

اللاعب البالغ من العمر 18 سنة يلعب في وسط ميدان دفاعي و يمتاز بلياقته العالية وبنية جسدية قوية تجعله يتفوق في جميع النزالات الثنائية ،كما يتميز بالتسديد عن بعد

وسبق للاعب ان عبر عن حلمه في اللعب للمنتخب المغربي خصوصا أنه يزور المغرب كل سنة وبالضبط مسقط أمه العرائش .

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