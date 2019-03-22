افران: “السنبلة” تحصد أغلب مقاعد الانتخابات الجزئية بجماعة سيدي المخفي

ع محياوي – هبة بريس

احتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم أمس الخميس بجماعة سيدي المخفي بإقليم افران وحصد أغلب المقاعد المشكلة للمجلس الجماعي.

وقد تم حل مجلس جماعة سيدي المخفي يوم 23 أكتوبر 2018 بقرار رقم 4.507 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وحصل حزب الحركة الشعبية يوم أمس على 24 مقعدا من أصل 27، في حين فاز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين، وحزب الاستقلال بمقعد واحد، في حين لم يستطع حزب” البيجيدي ” أن يظفر بأي مقعد و بهذا تكون مدة صلاحيته قد انتهت عبر ربوع المملكة حسب متتبعي الرأي العام.

وتجدر الاشارة، أن عامل اقليم افران سبق له أن قدم دعوى قضائية بخصوص حل المجلس المذكور على أنظار المحكمة الادارية بمكناس طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 133.14″، نظرا للخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة وعرقلة كافة مصالحها الترابية، مما فشلت معه كل المحاولات الهادفة لتجاوز الخلافات.

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