يتيم: “وزارة التشغيل حظيت بدعم مهم في إطار التعاون المغربي البلجيكي”

هبة بريس - الرباط

أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، على أن علاقة التعاون بين المغرب وبلجيكا وطيدة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

يتيم، أفاد في معرض كلمته الافتتاحية للمنتدى المغربي البلجيكي المنظم بمدينة الرباط، صباح يومه الجمعة، أن وزارته استفادت من دعم مهم في اطار برامج التعاون المغربي البلجيكي في مجالات التشغيل والمقاولات وغيرها، لفائدة النساء والشباب بالخصوص.

وأضاف الوزير، أن ظاهرة الهجرة أصبحت اليوم تعرف تعرف مجموعة من التغيرات في حجم وشكل المجتمع، كما أصبحت تطرح تحديات جديدة لابد من التصدي لها عبر آليات ومقاربات دامجة تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

هذا ويشار الى أن المنتدى المغربي البلجيكي، ينظم حول موضوع “شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات”، من أجل “فتح النقاش مع جميع الشركاء، المغاربة والبلجيكيين، حول سبل ووسائل تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية في بلجيكا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين”.

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