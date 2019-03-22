جنيف .. انطلاق اليوم الثاني من مائدة مستديرة ثانية حول “الصحراء المغربية”

هبة بريس

انطلق اليوم الثاني من مائدة مستديرة ثانية تعقد بدعوة من هورست كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، بقلعة لوروزي ببرسين بالقرب من جنيف بمشاركة وفد مغربي الى جانب الجزائر،و “البوليساريو” وموريتانيا.

ويضم الوفد المغربي الذي يقوده ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وسيد حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والسيدة فاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة.

ومن المقرر ان تختتم هذه المائدة المستديرة الثانية ،التي تعقد طبقا لمقتضيات القرار الاخير لمجلس الامن( 2440 )الذي تمت المصادقة عليه في 31 اكتوبر 2018 ، والذي ينص على أن غاية المسلسل السياسي هو “التوصل الى حل واقعي براغماتي ودائم يقوم على التوافق” ،مساء اليوم الجمعة .

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