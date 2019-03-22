توقيت مباراة الأسود ضد مالاوي والقنوات الناقلة

هبة سبور

يحل المنتخب المغربي ضيفًا على نظيره المالاوي في ملعب بينغو الوطني اليوم الجمعة على الساعة الثانية بالتوقيت المغربي ، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة الكاميرون ومالاوي وجزر القمر، حيث يحتل المنتخب المغربي المركز الأول برصيد 10 نقاط ،وحسم تأهله إلى” الكان” مند الجولة الخامسة بعد الفوز على الكاميرون.

القنوات الناقلة

سيتم نقل هذه المباراة على قناة بين سبورت 5 القطرية ، والتي تملك حقوق البث للتصفيات الإفريقية وكأس إفريقيا 2019 ،وقناة فوكس 1،والرياضية tnt .

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