حجز أزيد من 500 كلغ من مخدر الشيرا بعرض سواحل طنجة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية تمكنت، الخميس 21 مارس، من حجز أزيد من 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا بعرض سواحل طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية أحبطت، بتنسيق مع وحدة لمراقبة الحدود تابعة للقوات المسلحة الملكية، عملية تهريب، وذلك على إثر رصد وسائل المراقبة التابعة للبحرية الملكية بعرض سواحل طنجة لقارب مطاطي مشبوه ، على الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس.

وأسفرت عملية التمشيط التي قام بها خفر السواحل للمنطقة، يضيف المصدر ذاته، عن ضبط أزيد من 591 كيلوغراما من مخدر الشيرا عمد المهربون إلى إلقائها في البحر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0