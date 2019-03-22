الأمطار تعرقل تداريب المنتخب قبل مواجهة مالاوي

هبة سبور – متابعة

خاضت النخبة الوطنية آخر حصة تدريبية، اليوم الخميس 21 مارس 2019 على الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، قبل ملاقاة منتخب مالاوي.

الحصة الرسمية التي أجريت بالملعب الوطني بينغو، عرفت هطول أمطار غزيرة غطت العديد من مناطق الملعب مما أثر سلبا على سير تداريب الأسود.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره مالاوي، غدا الجمعة بملعب “بينغو”، على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، وذلك برسم مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الاقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.

هذا وستعود النخبة الوطنية إلى طنجة مباشرة بعد نهاية اللقاء، وذلك على متن طائرة خاصة انطلاقا من مطار كاموزو الدولي بـ”ليلونغوي”.

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