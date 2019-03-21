“الدرك” يوقف متهما موضوع عشرات مذكرات بحث وطنية ضواحي سطات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج التابعة للقيادة الجهوية بسطات، صباح اليوم الخميس 21 مارس الجاري، من توقيف شخص من ذوي سوابق العدلية كان موضوع عشرات مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مجال سرقة المواشي والإتجار في المخدرات وتزوير الأوراق النقدية .

وأوضحت مصادر مطلعة ل”هبة بريس” أنه تم توقيف المعني بالأمر المسمى (و.ج) البالغ من العمر حوالي 32 سنة والمنحدر من دوار أولاد ناصر جماعة سيدي حجاج، بعدما نصبت له العناصر الأمنية كمينا بالدوار المذكور .

وأضافت المصادر ذاتها أنه لضرورة البحث، تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الدرك الملكي بسيدي حجاج لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، خاصة تلك التي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن

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